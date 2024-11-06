صالح جمعة: تشاجرت مع متعب وغالي في الأهلي.. وكهربا تخطاني في الغرامات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

صالح جمعة مع نادي الكرخ

اعترف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي والأهلي السابق أنه لم يستغل الفرص الكثيرة التي حصل عليها مع الفريق الأحمر.

صالح جمعة

النادي : الكرخ

الأهلي

وقال صالح عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أنا أكثر لاعب حصلت على فرص في الأهلي ولم أستغل ذلك بسبب عدم الالتزام، دخلت في صدامات مع لاعبي الأهلي في بداية انضمامي للفريق".

وأضاف "دخلت في أزمة مع عماد متعب وأخرى مع حسام غالي وقت وجودي في الأهلي بسبب الغرور وتشاجرت معهما، لكنهما نجوم كبيرة وأحترمهم بشدة الآن".

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وأكمل "فايلر كان يغير من حب جمهور الأهلي لي، وأخبرت اللاعبين بذلك".

وأوضح "كنت أجري عمليات الإحماء في إحدى المباريات وفايلر أشار من بعيد إلى أحد البدلاء للاستعداد للمشاركة وظننت أنه يطلبني أنا وبالفعل حضرت أمامه لكنه كان يريد الدفع بلاعب آخر لكنه لم يجد أمامه سوى الدفع بي في المباراة ووقتها تلقيت تحية كبيرة جدا من الجمهور في المدرجات وتعجب فايلر من ذلك".

وأشار "إدارة الأهلي لا تتدخل في قرارات المدير الفني حتى إذا كان على خطأ، ولا تتخذ صف أي لاعب ضد المدرب".

واستطرد "وليد سليمان كان يخبرني أنني سأندم إذا رحلت عن الأهلي، وأنا الآن أقول لكهربا نفس الكلام، إذا رحلت من الأهلي ستندم".

وشدد "لم يتم توقيع أي غرامة مالية ضدي في الأهلي بسبب السهر".

وتابع مازحا "لست أكثر لاعب تم توقيع غرامات مالية ضده في الأهلي، كنت الأول ولكن كهربا تخطاني هو الآن وصل لحوالي 100 مليون جنيه وأي شيء يفعله يُخصم منه مليون جنيه".

وأردف "إمام عاشور موهبة استثنائية لا تتكرر كثيرا في مصر".

وواصل "ترتيب مهاجمي الأهلي في الموسم الماضي بالكامل بالنسبة لي كهربا ثم وسام أبو علي ثم طاهر، ولكن وسام يتفوق على الجميع منذ قدومه للأهلي وحتى الآن".

وأكد "أرى أن محمد الشناوي أعطي للأهلي أكثر مما أعطى عصام الحضري للأهلي".

واختار في ختام تصريحاته فريق خماسي يلعب معه مباراة جائزتها مليون دولار، وكان الفريق مكون من: "مصطفى شوبير - حسام غالي - أحمد فتوح - إمام عاشور - صالح جمعة".

الأهلي صالح جمعة كهربا
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