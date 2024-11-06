مران الزمالك - جلسة بين جوميز والجزيري.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وعقد جوزيه جوميز مدرب الزمالك جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق للحديث عن أفكاره حول مركز اللاعب داخل الملعب.

وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة سموحة.

وخاض ثلاثي الفريق محمد عبد الشافي ومصطفى الزناري وسيدي نداي تدريبات تأهيلية من أجل الاستعداد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخاض لاعبي الزمالك فقرة تدريبية خططية ركز خلالها الجهاز الفني على العديد من الجوانب استعدادا للمباراة المقبلة.

وأعطى جوميز تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر استعدادا لمباراة سموحة مع الثناء على دورهما الكبير داخل الملعب وخارجه.

وقرر جوميز أن يخوض الفريق مرانه غدا الخميس على ملعب النادي قبل التوجه إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة.

وكان الزمالك قد فاز على البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة بعد غدا الجمعة على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.