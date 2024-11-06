لونين: لا نشعر بالتوتر في ريال مدريد.. وعلينا أن نعود سريعا

يرى أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه لا يعاني من التوتر.

أندري لونين النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض ريال مدريد للهزيمة على ملعبه من ميلان في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال لونين عبر شبكة موفيستار: "لا أستطيع أن أقول ليلة سعيدة لك، الهزيمتان الأخيرتان لا يمكن تفسيرهما، علينا التحليل جيدا والرد بسرعة وعلينا أن نعود".

وواصل "لا أرى أن الفريق يشعر بالتوتر، لسوء الحظ الهناك بعض الأوقات الصعبة في كرة القدم، نتفهم اننا ريال مدريد وعلينا أن نفوز دائما ولا يوجد أعذار، يجب أن تكون ردة فعلنا سريعة وأن نفوز بالمباراة الماضية ونقلل الفرص ضد مرمانا ونستغل فرصنا ولكن لا أرى أي شخص متوتر بسبب مشكلة".

وأضاف " سانتياجو برنابيو ملعب متطلب وهذا يساعدنا في الأوقات الصعبة لأن في الأقوات الصعبة كانت الناس تدعمنا دائما لذلك ولا يسعني سوى شكرهم".

ويحتل ريال مدريد المركز 17 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.