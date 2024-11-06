برناردو سيلفا: سنقاتل على كل الألقاب رغم خسارة 3 مباريات متتالية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يؤمن برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي بقدرة فريقه على المنافسة لتحقيق الألقاب هذا الموسم، رغم خسارة 3 مباريات متتالية.

وخسر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي، وهذه المرة أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال برناردو: "بالرغم من خسارتنا في المباريات الـ3 الأخيرة، غير أننا ما زلنا في وضع جيد، خاصة في الدوري الإنجليزي، أما في دوري أبطال أوروبا فلم نخسر أي شيء بعد".

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وأضاف البرتغالي في تصريحات نشرها موقع ناديه "حتى بعد خسارة 3 مباريات ما زلنا نقاتل في كل المنافسات".

وأكمل "نحن بحاجة إلى أن نتحسن. ننتظر عودة المصابين لأننا في حاجة إليهم. الوضع ليس جيدا بما فيه الكفاية في الوقت الحالي".

وتابع "أعتقد أننا بدأنا اللقاء بشكل جيد، كنا نسيطر على المباراة ونخلق الفرص. ثم فجأة انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وواصل "وفي بداية الشوط الثاني أعطيناهم الكثير من الكرات السهلة حتى تمكنوا من تسجيل الأهداف".

وشدد "من المؤكد أننا بحاجة إلى تحليل الأداء الذي نقدمه والتحقق مما لا نقوم به بشكل جيد والبدء في التحسن بسرعة كبيرة وإلا فسيكون من الصعب العودة من هذه الخسائر".

وأتم برناردو "هذه هي كرة القدم. من الصعب إيجاد أسباب لما يحدث لنا الآن".

وحقق سبورتنج لشبونة فوزا عريضا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف سبورتنج لشبونة: فيكتور جيوكيريس 3 أهداف (هاتريك) وماكس أراخو.

بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقائق الأولى من اللقاء.

وأهدر إرلينج هالاند ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير لتقدم سبورتنج 3-1.

الفوز رفع رصيد سبورتنج لشبونة للنقطة العاشرة خلف ليفربول المتصدر برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 نقاط في المركز السادس.

برناردو سيلفا مانشستر سيتي سبورتنج لشبونة
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