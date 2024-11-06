مودريتش: سننهض مرة أخرى.. وهذا ما علينا فعله

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 11:57

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

انتقد لوكا مودريتش قائد ريال مدريد أداء فريقه في المباراة التي خسرها على يد ميلان في دوري أبطال أوروبا، وأوضح أن الفريق الملكي بحاجة إلى التكاتف واللعب كفريق جماعي.

وحقق ميلان الإيطالي مفاجأة كبيرة بالفوز على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال مودريتش في تصريحات نشرها موقع يويفا: "ليلة أخرى مخيبة للآمال بالنسبة لنا. من الصعب تقييم المباراة. لم نلعب بشكل جيد وكان ميلان أفضل".

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وأضاف النجم الكرواتي "كانت لدينا بعض اللحظات التي قدمنا فيها أداءً جيدًا ولكن هذا لم يكن أفضل أداء لنا".

وأكمل "لا يتعلق الأمر بمركز واحد في الفريق، بل يتعلق بالفريق بأكمله. نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل كفريق، وأن نكون أكثر اتحادا على أرض الملعب وأن نحاول إيجاد الحلول لأننا في الوقت الحالي نبدو منقسمين على أرض الملعب".

وشدد قائد ريال مدريد "نحن بحاجة إلى العودة إلى قوتنا الرئيسية التي اكتسبناها خلال كل هذه السنوات".

وأردف "نحن بحاجة إلى التكاتف ومحاولة تصحيح ما نرتكبه من أخطاء. لقد قضيت هنا 12 عامًا ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا الموقف".

وأتم "الجودة ليست كافية، نحن بحاجة إلى العمل بشكل أكبر كفريق واحد، عندها سيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا. أنا متأكد من أننا سننهض مرة أخرى".

وفاز ميلان على ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18 بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن نفس الرصيد في المركز الـ17.

ثلاثية ميلان سجلها كل من مالك ثياو وألفارو موراتا وتيجاني ريندرز، بينما جاء هدف ريال مدريد بقدم فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

وقبل المباراة قرر نادي ريال مدريد غلق سقف ملعب سنتياجو برنابيو خلال اللقاء، وذلك من أجل زيادة الصخب مع صوت تشجيع الجمهور لتحفيز لاعبيه والتأثير على لاعبي الخصم.

لكن القرار يبدو أنه لم يكن موفقا مثلما حدث تماما في الكلاسيكو قبل عدة أيام ضد برشلونة في المباراة التي خسرها ريال مدريد برباعية دون رد، عندما أغلق أيضا سقف ملعب سنتياجو برنابيو.

لوكا مودريتش ريال مدريد ميلان
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