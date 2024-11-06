سباق المساهمات التهديفية في أوروبا.. صلاح يلاحق مرموش وكين في قائمة يتصدرها قاهر سيتي

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول انطلاقته المميزة في الموسم الجاري 2024-2025 سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتألق صلاح وساهم في فوز ليفربول على باير ليفركوزن الألماني برباعية دون رد، وذلك بعدما صنع هدفين.

وصنع صلاح هدفين سجلهما كودي جاكبو ولويس دياز في المباراة.

ليرفع صلاح عدد مساهماته التهديفية في الموسم الحالي إلى 18.

بواقع 9 أهداف و9 تمريرات حاسمة ما بين دوري أبطال أوروبا والبطولات الإنجليزية.

ويتصدر قائمة أفضل المساهمين في الأهداف في أوروبا حاليا فيكتور جيوكيرس المهاجم السويدي لفريق سبورتنج لشبونة.

وساهم جيوكيرس حتى الآن في 27 هدفا، بواقع 23 هدفا و4 تمريرت حاسمة ويأتي في المركز الأول.

وذلك بعدما تألق في فوز فريقه سبورتنج لشبونة على مانشستر سيتي وسجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الفريق السماوي.

يأتي بعده هاري كين نجم بايرن ميونيخ الألماني، بواقع 25 مساهمة تهديفية، منها 17 هدفا و8 تمريرات حاسمة.

ثم عمر مرموش نجم منتخب مصر وأينتراخت فرانفكورت الألماني بـ21 مساهمة تهديفية، منها 12 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ومن بعده البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة بـ20 مساهمة تهديفية، بواقع 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ويأتي زميله روبرت ليفاندوفسكي في المركز الخامس بـ19 مساهمة تهديفية، بواقع 17 هدفا و2 تمريرة حاسمة.

ثم محمد صلاح في المركز السادس بـ18 مساهمة تهديفية.

لتكون القائمة كالآتي:

فيكتور جيوكيرس – سبورتنج لشبونة

23 هدفا

4 تمريرات حاسمة

هاري كين – بايرن ميونيخ

17 هدفا

8 تمريرات حاسمة

عمر مرمموش - أينتراخت فرانفكورت

12 هدفا

9 تمريرات حاسمة

رافينيا – برشلونة

11 هدفا

9 تمريرات حاسمة

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة

17 هدفا

2 تمريرة حاسمة

محمد صلاح – ليفربول

9 أهداف

9 تمريرات حاسمة

video:1