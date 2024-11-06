فونسيكا: سجلنا 3 أهداف عالية الجودة في ريال مدريد

عبر باولو فونسيكا المدير الفني لميلان الإيطالي عن سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن لاعبيه قدموا مستوى مميز في المباراة.

وقال فونسيكا عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لعبنا بلا خوف ضد ريال مدريد، لعبنا بشجاعة وليس من السهل أن تأتي إلى هنا وتلعب ضد أفضل فريق في العالم خاصة عندما تريد إظهار شخصيتك".

وأضاف "قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول وربما عانينا في الشوط الثاني قليلا ولكن في النهاية سجلنا هدفا رائعا وفزنا بثلاثية".

وأكمل "سجلنا 3 أهداف عالية الجودة في ريال مدريد ولعبنا مباراة رائعة في التمركز، أنا سعيد حقا بسبب الطريقة الشجاعة التي لعبنا بها".

وأتم تصريحاته "كنا نستطيع الاستفادة من أخطاء ريال مدريد سواء في اللعب أو في تمركزنا الرائع، ويتطلب الأمر للشجاعة كما فعلنا وفهمنا حقا ماذا نفعل في المواقف المهمة في المباراة مثل متى يجب أن نضغط ومتى نلعب بسرعة، وأنا سعيد جدا بلاعبي فريقي".

وحقق ميلان الإيطالي مفاجأة كبيرة بالفوز على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وفاز ميلان على ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18 بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن نفس الرصيد في المركز الـ17.

وسيلعب ميلان ضد كل من سلوفان السلوفيكي والنجم الأحمر الصربي وجيرونا الإسباني ودينامو زغرب الكرواتي في باقي مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا.