جوارديولا: ربما ينتظر البعض سقوطي لكنني لن أستسلم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

رفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي راية التحدي بعد النتائج السيئة التي يحققها فريقه، وأكد أنه لن يستسلم.

وخسر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي، وهذه المرة أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا نعلم منذ البداية أن هذا الموسم سيكون موسما صعبا لكن هذا هو الوضع، أنا أحب ذلك وأريد مواجهته ورفع معنويات اللاعبين".

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وأضاف المدرب الإسباني "لقد لعبنا جيدا ضد سبورتنج لشبونة، بعدما لعبنا بشكل سيء حقا ضد بورنموث".

وكان سيتي قد سقط أمام توتنام في كأس رابطة الدوري بنتيجة 2-1، ثم سقط أمام بورنموث في الدوري بالنتيجة نفسها.

وأكمل "ماذا يمكنك أن تقول حين يخسر فريقك بنتيجة 4-1؟ فريقي يعجبني، كنا قريبين من الوصول لنتيجة 3-0 في وقت ما".

وتابع "يجب أن أحاول إيجاد تفسير، لكن أحيانا يكون الأمر ليس له تفسير لأن هكذا هي كرة القدم ويجب أن نتقبل ذلك".

وشدد بيب "هذه هي الرياضة، يجب على الجميع أن يكونوا أفضل وسنجد الحل، فنحن ننافس على كل البطولات".

وأتم "سنعود إلى مانشستر للتحضير لمباراة برايتون، لن أستسلم، ربما ينتظر البعض سقوطي ولكنني لن أستسلم".

وحقق سبورتنج لشبونة فوزا عريضا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف سبورتنج لشبونة: فيكتور جيوكيريس 3 أهداف (هاتريك) وماكس أراخو.

بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقائق الأولى من اللقاء.

وأهدر إرلينج هالاند ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير لتقدم سبورتنج 3-1.

الفوز رفع رصيد سبورتنج لشبونة للنقطة العاشرة خلف ليفربول المتصدر برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 نقاط في المركز السادس.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا سبورتنج لشبونة
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