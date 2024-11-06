أنشيلوتي بعد الخسارة من ميلان: الخصوم تصل إلى مرمانا بسهولة.. والمشكلة ليست في الهجوم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بتراجع مستوى فريقه في الفترة الأخيرة مما أدى إلى النتائج السلبية وآخرها الخسارة من ميلان الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نشعر بالقلق فنحن لا نظهر أفضل ما لدينا، لسنا متماسكين كفريق ونحتاج إلى تغيير ذلك".

وأضاف "نفتقر إلى نظام الفريق ونتيجة لذلك نستقبل الكثير من الأهداف".

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وواصل "فالفيردي كان يعاني من مشكلة في الظهر ولذلك تم استبداله في الشوط الأول، لقد تدرب جيدا ليلة المباراة لكنه لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول".

وشرح "المسألة لا تتعلق بـ فينيسيوس ومبابي، أو ما إذا كانا توصلا للتفاهم بينهما في الملعب، إنها فقط السهولة التي يقترب بها المنافس إلى مرمى فريقنا في الهجمات الخطيرة".

وأتم تصريحاته "يجب علينا العمل بشكل أكثر إحكاما كفريق واحد في اللحظات المهمة، وفي الوقت الحالي نحن غير قادري على إظهار نتيجة فعالة".

وحقق ميلان الإيطالي مفاجأة كبيرة بالفوز على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وفاز ميلان على ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18 بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن نفس الرصيد في المركز الـ17.

ويتبقى لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مواجهة كل من ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وسالزبورج النمساوي وبريست الفرنسي.

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