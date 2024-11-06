مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. قمة إنتر وأرسنال ضمن مباريات أبطال أوروبا

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي في قمة مباريات اليوم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين.

تنطلق مباراة إنتر وأرسنال في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

كما يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد أتليتكو مدريد الإسباني في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

ويلعب ريد ستار بلجارد الصربي ضد برشلونة، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3، ويعلق عليها عامر الخوذيري.

كما يلعب بايرن ميونيخ الألماني ضد بنفيكا البرتغالي في تمام العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها جواده بده.

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