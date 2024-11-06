تقييم صلاح أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لويس دياز - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك باير ليفركوزن، لكنه صنع هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه ليفركوزن بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليفركوزن حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز صاحب الهاتريك بمتوسط تقييم بلغ 9.2 درجة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 9 أهداف، بينما صنع 9.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 365 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 220 هدفا وصنع 96 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
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