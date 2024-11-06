يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

استعاد بوروسيا دورتموند توازنه في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شتورم جراتس النمساوي بهدف دون رد.

وسجل الهولندي مالين هدف المباراة الوحيد في شباك جراتس في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد دورتموند إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع.

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بينما توقف رصيد جراتس عند صفر من النقاط في المركز 32.

يوفنتوس × ليل

وأفلت يوفنتوس من الهزيمة وعاد بنقطة التعادل من ملعب ليل في مباراة انتهت بهدف لكل فريق.

وتقدم ليل بالهدف الأول عن طريق جوناثان ديفيد في الدقيقة 28، قبل أن يعد دوسان فلاهوفيتش النتيجة في الدقيقة 58.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما وصل ليل إلى النقطة ذاتها في المركز 12.

إيندهوفين × جيرونا

وحقق إيندهوفين فوزا عريضا على جيرونا بنتيجة 4-0.

وسجل أهداف إيندهوفين: ريان فلامنجو ومالك تليمان ويوهان باكايوكو وكرييتشي.

الفوز رفع رصيد إيندهوفين إلى النقطة الخامسة في المركز 21، بينما توقف رصيد جيرونا عند 3 نقاط في المركز 26.

موناكو × بولونيا

وفاز موناكو على بولونيا بهدف دون رد ضمن الجولة ذاتها.

وسجل ثيلو كيرير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع موناكو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز 30.

سيلتك × لايبزج

وحقق سيلتك فوزا عرضا على لايبزج بنتيجة 3-1 ضمن البطولة ذاتها.

الفوز رفع رصيد سيلتك إلى 7 نقاط في المركز الـ13، بينما توقف رصيد عند صفر من النقاط.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس
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