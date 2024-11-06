لا تغلقوا سقف برنابيو مجددا.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية ويزيد أوجاعه الأوروبية

حقق ميلان الإيطالي مفاجأة كبيرة بالفوز على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وفاز ميلان على ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18 بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن نفس الرصيد في المركز الـ17.

ثلاثية ميلان سجلها كل من مالك ثياو وألفارو موراتا وتيجاني ريندرز، بينما جاء هدف ريال مدريد بقدم فينيسيوس جونيور.

وقبل المباراة قرر نادي ريال مدريد غلق سقف ملعب سنتياجو برنابيو خلال اللقاء، وذلك من أجل زيادة الصخب مع صوت تشجيع الجمهور لتحفيز لاعبيه والتأثير على لاعبي الخصم.

لكن القرار يبدو أنه لم يكن موفقا مثلما حدث تماما في الكلاسيكو قبل عدة أيام ضد برشلونة في المباراة التي خسرها ريال مدريد برباعية دون رد، عندما أغلق أيضا سقف ملعب سنتياجو برنابيو.

تقدم ميلان في الدقيقة 12 عن طريق مالك ثياو بضربة رأسية بعد ركنية نفذها كريستيان بوليسيتش.

لكن ريال مدريد حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد عرقلة فينيسيوس من قبل دفاع الفريق الإيطالي.

وتولى النجم البرازيلي بنفسه تسديد ركلة الجزاء ليضعها بطريقة مهارية في منتصف مرمى مايك ماينان حارس ميلان.

وعاد ميلان وتقدم من جديد في الدقيقة 39 بهدف سجله ألفارو موراتا بعد متابعة لتسديدة رافاييل لياو.

وفي الشوط الثاني أكمل تيجاني ريندرز ثلاثية ميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بين أقدام الحارس أندري لونين.

ويتبقى لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مواجهة كل من ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وسالزبورج النمساوي وبريست الفرنسي.

بينما سيلعب ميلان ضد كل من سلوفان السلوفيكي والنجم الأحمر الصربي وجيرونا الإسباني ودينامو زغرب الكرواتي.

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