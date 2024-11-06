لا تغلقوا سقف برنابيو مجددا.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية ويزيد أوجاعه الأوروبية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 00:34

كتب : عمرو عبد المنعم

ألفارو موراتا يحتفل بهدفه في ريال مدريد

حقق ميلان الإيطالي مفاجأة كبيرة بالفوز على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وفاز ميلان على ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18 بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن نفس الرصيد في المركز الـ17.

أخبار متعلقة:
العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية "أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية

ثلاثية ميلان سجلها كل من مالك ثياو وألفارو موراتا وتيجاني ريندرز، بينما جاء هدف ريال مدريد بقدم فينيسيوس جونيور.

وقبل المباراة قرر نادي ريال مدريد غلق سقف ملعب سنتياجو برنابيو خلال اللقاء، وذلك من أجل زيادة الصخب مع صوت تشجيع الجمهور لتحفيز لاعبيه والتأثير على لاعبي الخصم.

لكن القرار يبدو أنه لم يكن موفقا مثلما حدث تماما في الكلاسيكو قبل عدة أيام ضد برشلونة في المباراة التي خسرها ريال مدريد برباعية دون رد، عندما أغلق أيضا سقف ملعب سنتياجو برنابيو.

تقدم ميلان في الدقيقة 12 عن طريق مالك ثياو بضربة رأسية بعد ركنية نفذها كريستيان بوليسيتش.

لكن ريال مدريد حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد عرقلة فينيسيوس من قبل دفاع الفريق الإيطالي.

وتولى النجم البرازيلي بنفسه تسديد ركلة الجزاء ليضعها بطريقة مهارية في منتصف مرمى مايك ماينان حارس ميلان.

وعاد ميلان وتقدم من جديد في الدقيقة 39 بهدف سجله ألفارو موراتا بعد متابعة لتسديدة رافاييل لياو.

وفي الشوط الثاني أكمل تيجاني ريندرز ثلاثية ميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بين أقدام الحارس أندري لونين.

ويتبقى لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مواجهة كل من ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وسالزبورج النمساوي وبريست الفرنسي.

بينما سيلعب ميلان ضد كل من سلوفان السلوفيكي والنجم الأحمر الصربي وجيرونا الإسباني ودينامو زغرب الكرواتي.

ألفارو موراتا ريال مدريد ميلان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية "أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية إنزاجي يكشف ما يحتاجه إنتر ميلان لتخطي عقبة أرسنال انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-(4) سبورتنج لشبونة.. فوز تاريخي انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(3) ميلان.. سقوط أصحاب الأرض انتهت أبطال أوروبا – ليفربول (4)-(0) ليفركوزن.. فوز جديد للريدز أرتيتا: رايس تعرض للإصابة.. وأحببت العمل مع إيدو
أخر الأخبار
يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة نسائية - الكشف عن قائمة سيدات مسار استعدادا لدوري أبطال إفريقيا 7 ساعة | رياضة نسائية
لا تغلقوا سقف برنابيو مجددا.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية ويزيد أوجاعه الأوروبية 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد عادل يكشف لـ في الجول: التسجيل الصوتي مزور وسأتقدم ببلاغ للنائب العام 7 ساعة | الدوري المصري
العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش" 7 ساعة | الدوري المصري
"أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 4 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل