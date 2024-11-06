العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 00:10

كتب : عمرو عبد المنعم

لويس دياز مع ليفربول ضد ليفركوزن

قاد لويس دياز فريقه ليفربول الإنجليزي لفوز كبير على باير ليفركوزن الألماني برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

واستمرت انتصارات ليفربول الذي وصل للعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز على ليفركوزن في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

ووصل ليفربول إلى النقطة رقم 12 في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا.

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بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 7 في المركز الـ11.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي صنع هدفين لفريقه ليفربول.

مر الشوط الأول من المباراة دون أي أهداف وسط محاولات كثيرة من ليفربول للتسجيل، مع اعتماد الفريق الألماني على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الشوط الثاني بدأ ليفربول في تسجيل أهدافه الأربعة في الدقيقة 61 عن طريق لويس دياز الذي استغل تمريرة زميله كورتس جونز التي وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة من أعلى الحارس بطريقة رائعة في الشباك.

ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 63 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية بالقدم اليمنى من النجم المصري محمد صلاح.

وواصل الكولومبي لويس دياز تألقه وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 83 بعد عرضية جديدة من محمد صلاح قابلها بتسديدة في الشباك.

وأخيرا اختتم لويس دياز رباعية ليفربول في الدقيقة 90+2 وسجل الهدف الثالث له "الهاتريك" بعد متابعة لتسديدة داروين نونيز المرتدة من الحارس.

وبذلك يكون ليفربول فاز على كل من لايبزج وباير ليفركوزن من ألمانيا، وبولونيا وميلان من إيطاليا.

ويتبقى له مواجهة كل من ريال مدريد الإسباني وجيرونا من إسبانيا، وليل الفرنسي، وأيندهوفن الهولندي.

لويس دياز ليفربول ليفركوزن دوري أبطال أوروبا
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