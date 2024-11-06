منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك

تحدث حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن موقف أحمد فتوح لاعب الزمالك من المشاركة في المباريات.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك فتوح في انتصار الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.

وقال حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عبر قناة المحور: "بالنسبة لقضية فتوح ليس لدينا دخل بالقضايا الجنائية".

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وتابع "مسؤوليتنا عن النشاط الرياضي فقط، ويتم إجراء تحاليل للاعب الرياضي سواء كان ذلك أثناء المباريات أو خارج الملعب".

وبسؤاله عن اللعب رغم تهمة تعاطي المخدرات التي تم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى 16 نوفمبر أجاب "الحشيش من المواد المحظورة أثناء المنافسة فقط".

وأوضح "إذا أثبتت إيجابية عينة الحشيش أثناء المباراة يتم معاقبة اللاعب، ولكن إذا أجرينا التحليل خارج المباراة سواء في التدريب أو منزله لا يشمل ذلك تحليل الحشيش".

واختتم حازم خميس تصريحاته "غير مسموح لنا الإدلاء بأي تصريحات عن من خضع لتحليل المنشطات خلال الفترة الماضية، فقط نعلن من يثبت له اتهام بخرق مكافحة المنشطات".

وكانت محكمة جنايات مطروح، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وأحالت النيابة العامة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وتم تأجيل قضية تعاطي المخدرات إلى يوم 16 نوفمبر مع إخلاء سبيله بعد التصالح مع أهلي المجني عليه عن تهمة القتل الخطأ.

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