بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 23:52

كتب : إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن تعرض ناديه لإيقاف قيد جديد.

ويأتي إيقاف القيد هذه المرة بسبب المستحقات المالية المتأخرة لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا رسميا بإيقاف القيد من جديد لنادي الزمالك وهذه المرة بسبب مستحقات جايمي باتشيكو".

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وأوضح سالم "الخطاب يفيد بأحقية باتشيكو في الحصول على 819 ألف يورو من الزمالك".

واختتم سالم تصريحاته "يحق لنا تقديم طعن خلال 30 يوما من أجل تجميد العقوبة وقيد اللاعبين بشكل طبيعي".

وكان باتشيكو تقدم بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وأصدر فيفا قرارا بإلزام الزمالك بمبلغ 450 ألف يورو لصالح باتشيكو وهو ما اعترض عليه المدرب البرتغالي وتقدم باستئناف على الحكم الصادر.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز 16 مرة وخسر 4 مباريات وتعادل 6.

الزمالك أحمد سالم باتشيكو
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