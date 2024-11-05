علاء نبيل: طالبت بشطب اللاعبين المزورين ومعاقبة أنديتهم.. وسبب عدم وجود تسنين في زد

طالب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة بشطب اللاعبين المزورين في أعمارهم.

وكان منتخب الناشئين لمواليد 2008 قد شهد أزمة اكتشاف 7 لاعبين فوق السن المحدد.

وقال علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة عبر قناة النادي الأهلي: "واضح جدا وجود أمور غير طبيعية في دوري الناشئين بخصوص أمر التسنين".

وكشف علاء نبيل "جلست مع وزير الصحة وعرض كل الدعم، وأبلغني أنه يجب اتخاذ موقف شديد اللهجة ضد من يتم اكتشاف أمر تسنينه".

وتابع "حصلنا أسماء اللاعبين بالكامل ووالدة كل منهم وتم تسليمها لوزارة الصحة وسيتم دراسة الأمر".

وشدد "تم إلغاء معسكر فريق الناشئين مواليد 2008 بسبب خطورة الأمر لحين الفصل في القصة، وطالبت اتحاد الكرة ألا تمر القصة مرور الكرام، ويجب إقرار عقوبة على اللاعب وناديه وإداري الفريق وشطب نتائج الفرق".

وأوضح "منتخب مواليد 2008 يلعب كأس العالم 2025 بمعنى أن اللاعب يجب أن يكون وقتها من 17 عاما إلى 17 عاما ونصف، لكن النتائج التي ظهرت لبعض اللاعبين أنهم في الوقت الحالي عمرهم 17 عاما و8 أشهر".

وواصل "تقدمت بطلب رسمي بضرورة شطب اللاعبين المزورين أعمارهم، لماذا نُبقي عليهم؟".

وعن الأندية التي تقدمت باعتراض رسمي كشف "الأهلي تقدم بطلب رسمي لإجراء تحقيق في أزمة التسنين وما أعلمه أن زد أيضا تقدم بطلب لاتحاد الكرة".

وبسؤاله لماذا لا توجد حالات تسنين في زد أجاب "عندما كنت أعمل في النادي كنت أطلب من الإدارة توقيع اللاعب الذي أشك فيه على إقرار".

واختتم علاء نبيل تصريحاته "الإقرار بأن عمر اللاعب حقيقي وإلا يتحمل المسؤولية الجنائية، وعندما يتردد أطالب برحيله".

وجاء بيان النادي الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي خطابا اليوم لاتحاد الكرة يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة".

"هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية".

ماذا حدث؟

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر للناشئين من مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق: "تحاليل 7 لاعبين في منتخب 2008 أظهرت أن أعمارهم ليست مطابقة للمرحلة العمرية".

وأضاف "سيتم إجراء تحليل آخر لهم بنفس الجهاز الذي سيتم استخدامه في المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد ذلك سنتخذ القرار اللازم".

وأوضح "اتفقنا مع أحمد الكاس مدرب منتخب 2008 ألا يشارك هؤلاء اللاعبين رسميا أو وديا حتى يتم التأكد من أعمارهم".

وواصل "تحاليل تحديد العمر لا تتم بالشكل الصحيح دائما. هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة وهناك حالات تلاعب وفي بعض الأحيان يذهب شخص آخر للتحليل باسم اللاعب وفي النهاية تكون الأوراق سليمة".

وأكمل نبيل "الأندية هي المسؤولة عن مسألة أعمار اللاعبين بصرف النظر عن الأوراق.. وفي مرحلة 2009 تحديدا تتكرر هذه المشكلة وهناك عدة لاعبين أكبر من فئتهم العمرية بـ 3 أو 4 سنوات".

واختتم "إن ثبت وجود تلاعب في أعمار اللاعبين سأرسل توصياتي لمجلس إدارة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات ضد اللاعبين وأنديتهم".