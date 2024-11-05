حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

تعرض العين الإماراتي للهزيمة الثالثة من أصل 4 مباريات في دوري أبطال آىسيا للنخبة.

وخسر العين من النصر السعودي 5-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

ويحمل العين لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

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وسجل أندرسون تاليسكا (هدفين) وكريستيانو رونالدو وأنجيلو وويسلي أهداف النصر.

فيما أحرز بارك يونج هدف العين الإماراتي الوحيد.

العين تعرض للهزيمة الثالثة خلال 4 مباريات ليتوقف رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

فيما رفع النصررصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث خلف الهلال واهلي جدة ولكل منهما 12 نقطة.

العين تلقت شباكه 5 أهداف للجولة الثانية على التوالي بعدما خسر من الهلل 5-4 في الجولة الثالثة.

وبات رحيل هيرنان كريسبو مدرب العين قريبا بعدما خسر أمام الأهلي نهاية الشهر الماضي 3-0 في استاد القاهر ضمن كأس إنتر كونتينينتال.

وضف المباراة

بدأ النصر المباراة بشكل هجومي قوي ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق تاليسكا بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 5.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من خالد عيسى حارس العين.

واختتم أنجيلو جابرييل أهداف النصر في الشوط الأول وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وقلص بارك يونج النتيجة مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف العين الأول بعد تسديدة غالطت بينتو حارس مرمى النصر في الدقيقة 56.

وأضاع سفيان رحيمي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لنادي العين.

ورد النصر بقوة على ضغط العين الهجومي وسجل ويسلي تيكسيرا الهدف الرابع عند الدقيقة 81.

واختتم أندرسون تاليسكا أهداف المباراة وسجل الهدف الخامس لنادي النصر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

دوري ابطال آسيا النصر العين
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