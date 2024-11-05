طارق مجدي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام الجولة الثانية بالكامل والمقرر انطلاقها الخميس على أن تختتم مساء السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة باستاد برج العرب في تمام الخامسة من مساء يوم الجمعة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مواجهة سموحة ضد الزمالك إلى طارق مجدي كحكم ساحة.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد 1: أحمد حسام طه

حكم مساعد 2: عماد العقاد

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكم الفيديو: عمرو الشناوي

حكم الفيديو المساعد: محمد محمود لطفي.

وأدار طارق مجدي مواجهة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون مقابل.

وسبق لطارق مجدي إدارة 15 مباراة لصالح سموحة فاز فيهم الفريق السكندري 7 مرات وتعادل 4 وخسر مثلهم.

بينما أدار 10 مباريات للزمالك فاز الأبيض في 9 وتعادل مرة واحدة فقط.

ولم يدر طارق مجدي من قبل سوى مواجهة واحدة فقط بين الزمالك وسموحة وكانت في كأس لموسم 2019 - 2020.

وانتهت المواجهة وقتها بالتعادل في الوقت الأصلي قبل أن يحقق الزمالك الفوز في الشوط الإضافي.