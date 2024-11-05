طارق مجدي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك في الدوري

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 22:19

كتب : FilGoal

محمد سعيد شيكا - شيكابالا - طارق مجدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام الجولة الثانية بالكامل والمقرر انطلاقها الخميس على أن تختتم مساء السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة باستاد برج العرب في تمام الخامسة من مساء يوم الجمعة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مواجهة سموحة ضد الزمالك إلى طارق مجدي كحكم ساحة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - محاولات مكثفة من المصري لتجهيز صبحي أمام الزمالك مران الزمالك - انتظام ناصر ماهر.. وتدريبات تأهيلية لـ زيزو علي ياسر: الزمالك صدمني بأني لاعب حر.. وهكذا فاجأني رونالدو أثناء لعب البلياردو وليد سليمان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر.. والزمالك لا يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد 1: أحمد حسام طه

حكم مساعد 2: عماد العقاد

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكم الفيديو: عمرو الشناوي

حكم الفيديو المساعد: محمد محمود لطفي.

وأدار طارق مجدي مواجهة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون مقابل.

وسبق لطارق مجدي إدارة 15 مباراة لصالح سموحة فاز فيهم الفريق السكندري 7 مرات وتعادل 4 وخسر مثلهم.

بينما أدار 10 مباريات للزمالك فاز الأبيض في 9 وتعادل مرة واحدة فقط.

ولم يدر طارق مجدي من قبل سوى مواجهة واحدة فقط بين الزمالك وسموحة وكانت في كأس لموسم 2019 - 2020.

وانتهت المواجهة وقتها بالتعادل في الوقت الأصلي قبل أن يحقق الزمالك الفوز في الشوط الإضافي.

الدوري المصري الزمالك سموحة طارق مجدي
نرشح لكم
منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش" بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد الكشف عن محادثة محمد عادل مع حكم الـVAR في لقاء الزمالك والبنك الأهلي علاء نبيل: طالبت بشطب اللاعبين المزورين ومعاقبة أنديتهم.. وسبب عدم وجود تسنين في زد أبو النصر: انسحبت من انتخابات الأهلي للحفاظ على استقرار المجلس.. وسبب آخر محمود ناجي حكما لمباراة زد ضد الأهلي خبر في الجول - كريم وليد يشتكي من آلام في الخلفية.. وفحص طبي قبل لقاء زد مران الأهلي - استمرار تأهيل ياسر إبراهيم قبل مواجهة زد.. وبدء عودة كهربا والسولية
أخر الأخبار
منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش" 5 دقيقة | الدوري المصري
"أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد 17 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن محادثة محمد عادل مع حكم الـVAR في لقاء الزمالك والبنك الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي يكشف ما يحتاجه إنتر ميلان لتخطي عقبة أرسنال 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
علاء نبيل: طالبت بشطب اللاعبين المزورين ومعاقبة أنديتهم.. وسبب عدم وجود تسنين في زد 39 دقيقة | الدوري المصري
أبو النصر: انسحبت من انتخابات الأهلي للحفاظ على استقرار المجلس.. وسبب آخر ساعة | الدوري المصري
حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر 3 تصريحات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 4 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي