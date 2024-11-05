محمود ناجي حكما لمباراة زد ضد الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري بالكامل.

ولأول مرة يُعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجولة بالدوري بالكامل، وقبل انطلاقها بيومين.

ويدير محمود ناجي مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل، والتي تقام في ملعب المقاولون العرب.

ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وهاني خيري، ومحمد الغازي حكما رابعا.

ومحمود البنا للفيديو، ويعاونه محمود عبد السميع.

وسبق وأدار محمود ناجي 8 مباريات للأهلي في مختلف البطولات، فاز خلالها الأحمر في 5 مباريات وتعادل مرة وخسر مرتين.

بينما أدار لفريق زد 3 مباريات فاز فيها مرتين وخسر مرة.

وفاز الأهلي في مباراته الأولى في الدوري على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل زد مع الجونة سلبيا في الجولة الأولى.