كرة سلة - مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل السوبر المصري البحريني

تقرر عقد مؤتمر صحفي غدا الأربعاء للكشف عن تفاصيل السوبر المصري البحريني.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة المنامة البحرينية منافسات السوبر المصري البحريني خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

ويضم السوبر المصري البحريني فرق الأهلي والاتحاد من مصر والمنامة والأهلي من البحرين.

وتحتضن صالة مدينة خليفة الرياضية منافسات البطولة.

ويشهد المؤتمر الصحفي حضور كلا من علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة.

ويواجه نادي المنامة نظيره النادي الأهلي البحريني في النصف النهائي الأول يوم الخميس 28 من شهر نوفمبر الجاري.

بينما يواجه فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في النصف النهائي الثاني يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري على لقب السوبر المصري.

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 30 من الشهر الجاري.

يذكر أن البحرين استضافت كأس السوبر المصري لكرة السلة العام الماضي بين الأهلي والزمالك وتوج به النادي الأهلي.