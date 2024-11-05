انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-(4) سبورتنج لشبونة.. فوز تاريخي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

هدف إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إبسويتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة.

ويلعب مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
ثلاثي مانشستر سيتي يغيب عن التدريبات قبل مواجهة لشبونة أموريم: إذا فزت على مانشستر سيتي قد يعتقدوا أنني أليكس فيرجسون الجديد محرز: أدرك أني لست اللاعب الذي انضم من مانشستر سيتي قائد سيتي: كثرة الإصابات ليست عذرا

ــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق80 فيكتور جيوكيريس يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء

ق67 هالاند يهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي

ق48 فيكتور جيوكيريس يسجل الهدف الثالث لنادي سبورتنج لشبونة من ركلة جزاء

ق46 ماكس أراخو يسجل الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق39 هدف التعادل بعد تمريرة متقنة من يوفاني كويندا إلى فيكتور جيوكيريس، الذي سدد كرة من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى سكنت الشباك.

ق28 إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي قفز عاليا داخل منطقة الجزاء ليقابل كرة عرضية من ركنية برأسية، لكن أحد المدافعين تدخل ومنع الكرة من الوصول إلى المرمى.

ق5 فيل فودين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد تسديدة يسارية متقنة

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا سبورتنج لشبونة
نرشح لكم
لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات بايرن يعلن الحداد بعد وفاة مشجعه خلال لقاء بنفيكا لويس إنريكي: النهاية أمام أتليتكو مدريد كانت تشبه أفلام الرعب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف "فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مرتجي: الزمالك من قلاع الرياضة الإفريقية ولكن.. وكهربا ما كان ليسدد الغرامة بدون مساعدة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا: أداء الشوط الأول أمام الأهلي كان أفضل ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية 3 ساعة | الدوري المصري
رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم 3 ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة 3 ساعة | الدوري المصري
المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان