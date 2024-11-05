انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-(4) سبورتنج لشبونة.. فوز تاريخي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة.

ويلعب مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق80 فيكتور جيوكيريس يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء

ق67 هالاند يهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي

ق48 فيكتور جيوكيريس يسجل الهدف الثالث لنادي سبورتنج لشبونة من ركلة جزاء

ق46 ماكس أراخو يسجل الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 هدف التعادل بعد تمريرة متقنة من يوفاني كويندا إلى فيكتور جيوكيريس، الذي سدد كرة من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى سكنت الشباك.

ق28 إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي قفز عاليا داخل منطقة الجزاء ليقابل كرة عرضية من ركنية برأسية، لكن أحد المدافعين تدخل ومنع الكرة من الوصول إلى المرمى.

ق5 فيل فودين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد تسديدة يسارية متقنة

انطلاق المباراة