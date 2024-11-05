انتهت أبطال أوروبا – ليفربول (4)-(0) ليفركوزن.. فوز جديد للريدز
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية
ق 90: جووووووول الرابع دياز
ق 83: جووووووووول الثالث لويس دياز
ق 64: جووووووووول جاكبو والثاني بصناعة صلاح
ق 61: جوووووووووووووول الأول لويس دياز
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: تسديدة قوية من جاكبو يتصدى لها الحارس
ق 42: تسديدة من صلاح بعد مرور من الناحية اليمنى والحارس يبعدها
ق 30: محاولات من ليفربول ولكن دون خطورة حقيقية
انطلاق المباراة
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