انتهت أبطال أوروبا – ليفربول (4)-(0) ليفركوزن.. فوز جديد للريدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية

ق 90: جووووووول الرابع دياز

ق 83: جووووووووول الثالث لويس دياز

ق 64: جووووووووول جاكبو والثاني بصناعة صلاح

ق 61: جوووووووووووووول الأول لويس دياز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: تسديدة قوية من جاكبو يتصدى لها الحارس

ق 42: تسديدة من صلاح بعد مرور من الناحية اليمنى والحارس يبعدها

ق 30: محاولات من ليفربول ولكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة