خبر في الجول - كريم وليد يشتكي من آلام في الخلفية.. وفحص طبي قبل لقاء زد

اشتكى كريم وليد لاعب وسط الأهلي من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

كريم وليد النادي : الأهلي الأهلي

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية بعد الراحة التي منحها كولر للاعبين أمس الإثنين.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب.

وعلم FilGoal.com أن كريم وليد قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في التدريبات.

ويخضع كريم وليد لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهد المران بداية عودة عمرو السولية ومحمود كهربا إلى التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

بينما واصل ياسر إبراهيم مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بعد شكواه من شد في عضلات البطن.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.