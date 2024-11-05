أرتيتا: رايس تعرض للإصابة.. وأحببت العمل مع إيدو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالامتنان للفترة التي قضاها مع إريك إيدو المدير الرياضي السابق في النادي.

ويلعب إنتر ضد أرسنال في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا: "نحن نحترم قرار الإدارة برحيل المدير الرياضي ولكن الخطة والرؤية مستمرة هنا في آرسنال".

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وأضاف "لدينا فريق قوي للغاية ولديه الشغف لتحقيق أهداف ولن نتوقف خلال هذه الرحلة".

وواصل "أحببت العمل مع إريك إيدو، أنا محظوظ جدا لأنه كان جزءا من حياتي في إدارة هذا النادي".

وأتم تصريحاته "ديكلان رايس تعرض للإصابة، سنقيم حالته يوم الخميس لمعرفة إذا كان جاهزا لمواجهة تشيلسي أم لا".

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع بالرصيد ذاته.

أرسنال إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا
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