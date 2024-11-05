كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب مصر لوديتي اليابان.. وغياب إبراهيم المصري

أعلن خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة فريق اليد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة اليابان مباراتين وديتين ضمن التوقف الدولي الحالي.

وشهدت القائمة ضم 25 لاعبا، وغاب عنها إبراهيم المصري قائد الأهلي بسبب إصابة في الأنف.

وتقام المباراة الودية الأولى يوم الخميس بينما الأخرى ستكون يوم السبت.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حُميد.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين.

الظهير الأيسر: أحمد هشام دودو - علي زين - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري - عماد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - مازن رضا.

صناع الألعاب: سيف الدرع - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد سامح.

الدائرة: عمر شريف - أحمد عادل - محمد طارق - أحمد تغيان - خالد وليد.