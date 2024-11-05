تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ليفركوزن في أبطال أوروبا
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 21:01
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد ليفركوزن في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: كيليهر
الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس
الوسط: ريان جرافينبرخ – أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز
الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز
بينما جاء تشكيل ليفركوزن كالآتي:
المرمى: لوكاس هراديكي
الدفاع: بييرو هينكابي – جوناثان تاه – إدمون تابوسبا – أليخاندرو جيرمالدو
الوسط: أليكس جارسيا - جرانيت تشاكا - إكزيكويل بالاسيوس - جيرمي فريمبونج
الهجوم: فيكتور بونيفاس - فلوريان فيرتز
ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أستون فيلا المتصدر.
ويأتي ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط.