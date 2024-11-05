تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ليفركوزن في أبطال أوروبا

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد ليفركوزن في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كيليهر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس

الوسط: ريان جرافينبرخ – أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل ليفركوزن كالآتي:

المرمى: لوكاس هراديكي

الدفاع: بييرو هينكابي – جوناثان تاه – إدمون تابوسبا – أليخاندرو جيرمالدو

الوسط: أليكس جارسيا - جرانيت تشاكا - إكزيكويل بالاسيوس - جيرمي فريمبونج

الهجوم: فيكتور بونيفاس - فلوريان فيرتز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أستون فيلا المتصدر.

ويأتي ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط.