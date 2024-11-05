تشكيل مانشستر سيتي - سيمبسون وسافينيو أساسيان أمام سبورتنج لشبونة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاشيتش - مانشستر سيتي

دفع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالثنائي جاهمي سيمبسون وسافينيو في التشكيل الأساسي أمام سبورتنج لشبونة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على سبورتنج لشبونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتساوى فريقا مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة برصيد 7 نقاط لكل منهما عقب مرور ثلاث جولات.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – جاهمي سيمبسون بوسي – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: سافينيو – ماتيوس نونيز – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: فيل فودين – برناردو سيلفا – إيرلنج هالاند.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويلعب مانشستر سيتي أمام فرق فينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج في المتبقي من دور المجموعات.

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