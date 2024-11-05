تريزيجيه: حققنا الأهم أمام باختاكور.. والملعب لم يساعدنا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان القطري

شدد محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب باختاكور الأوزبكي.

وفاز الريان على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل حازم شحاتة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 51 ليحقق فريقه الفوز الأول بالمسابقة.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه وبنشرقي يقودان الريان للفوز الأول في دوري أبطال آسيا تريزيجيه أساسي مع الريان في مواجهة السد بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه

وقال تريزيجيه عبر قنوات الكاس القطرية: "الملعب لم يساعدنا في تنفيذ ما نريده أمام باختاكور لكننا حققنا الأهم وحصلنا على نقاط المباراة".

وأضاف "الريان فريق كبير وبه لاعبين كبار. سنغلق صفحة مباراة اليوم وسنبني على هذا الفوز خلال باقي المباريات".

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، والمغربي أشرف بنشرقي المحترفان بصفوف الريان.

الريان حقق الفوز الأول بعد 3 هزائم أمام (الهلال السعودي - النصر السعودي - أهلي جدة السعودي)

الفوز رفع رصيد الريان إلى 3 نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز العاشر.

وشارك تريزيجيه في10 مباريات بقميص الريان حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما.

دوري أبطال آسيا تريزيجيه الريان
نرشح لكم
حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة انتهت في دوري أبطال آسيا - النصر (5)-(1) العين.. هزيمة ثقيلة التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر.. ورحيمي أساسي مع العين تريزيجيه وبنشرقي يقودان الريان للفوز الأول في دوري أبطال آسيا انتهت في دوري أبطال آسيا - باختاكور (0)-(1) الريان.. 3 نقاط ثمينة تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة باختاكور مواعيد مباريات الثلاثاء 5 نوفمبر - ريال مدريد ضد ميلان.. وليفربول يواجه ليفركوزن بمشاركة نيمار وإصابته مرة أخرى.. هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على استقلال طهران
أخر الأخبار
يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة نسائية - الكشف عن قائمة سيدات مسار استعدادا لدوري أبطال إفريقيا 6 ساعة | رياضة نسائية
لا تغلقوا سقف برنابيو مجددا.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية ويزيد أوجاعه الأوروبية 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد عادل يكشف لـ في الجول: التسجيل الصوتي مزور وسأتقدم ببلاغ للنائب العام 7 ساعة | الدوري المصري
العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش" 7 ساعة | الدوري المصري
"أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 4 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل