تريزيجيه: حققنا الأهم أمام باختاكور.. والملعب لم يساعدنا

شدد محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب باختاكور الأوزبكي.

وفاز الريان على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل حازم شحاتة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 51 ليحقق فريقه الفوز الأول بالمسابقة.

وقال تريزيجيه عبر قنوات الكاس القطرية: "الملعب لم يساعدنا في تنفيذ ما نريده أمام باختاكور لكننا حققنا الأهم وحصلنا على نقاط المباراة".

وأضاف "الريان فريق كبير وبه لاعبين كبار. سنغلق صفحة مباراة اليوم وسنبني على هذا الفوز خلال باقي المباريات".

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، والمغربي أشرف بنشرقي المحترفان بصفوف الريان.

الريان حقق الفوز الأول بعد 3 هزائم أمام (الهلال السعودي - النصر السعودي - أهلي جدة السعودي)

الفوز رفع رصيد الريان إلى 3 نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز العاشر.

وشارك تريزيجيه في10 مباريات بقميص الريان حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما.