مران الأهلي - استمرار تأهيل ياسر إبراهيم قبل مواجهة زد.. وبدء عودة كهربا والسولية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 20:10

كتب : FilGoal

تدريبات الأهلي الجماعية

استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية بعد الراحة التي منحها كولر للاعبين أمس الإثنين.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب.

وشهد المران بداية عودة عمرو السولية ومحمود كهربا إلى التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

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وعلم FilGoal.com أن عمرو السولية قد تعرض لكدمة خلف الركبة في مواجهة سيراميكا كليوباترا بافتتاح منافسات الدوري المصري.

بينما واصل ياسر إبراهيم مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بعد شكواه من شد في عضلات البطن.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

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