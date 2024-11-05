انتهت في دوري أبطال آسيا - النصر (5)-(1) العين.. هزيمة ثقيلة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر السعودي ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر، فيما يقود سفيان رحيمي تشكيل العين.

لمتابعة مباراة النصر أمام العين دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق94 تاليسكا يسجل الهدف الخامس لنادي النصر

ق81 جوووول الرابع.. ويسلي يسجل الهدف الرابع لنادي النصر بتسديدة قوية

ق60 بينتو ينقذ مرمى النصر من تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة حرة متقنة

ق56 بارك يونج يسجل الهدف الأول لنادي العين بعد تسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 أنجيلو يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية

ق30 جوووول رونالدو يسجل الهدف الثاني بعد متابعة رائعة

ق24 تسديدة قوية عن طريق أنجيلو جابرييل لاعب النصر من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خالد عيسى ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

ق10 رونالدو يهدر فرصة تسجيل الهدف ثالاني بعد تسديدة صاروخية لمست العارضة

ق5 جووووول أول سجله تاليسكا بعد تسديدة يمينة قوية

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة

دوري أبطال آسيا النصر السعودي العين الإماراتي
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