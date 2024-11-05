اتهام فيدال بالاعتداء على فتاة في تشيلي.. ومقطع يُظهر اشتباكه مع الشرطة

واحتفل فيدال رفقة بعض زملائه في فريق كولو كولو بالفوز على ديبورتيس إيكيكي في الدوري، وهناك حدثت الواقعة في أحد المنازل

أرتورو فيدال النادي : أتليتكو باراناينسي كولو كولو

وذكرت صحيفة لا تيرسيرا التشيلية أن فيدال بعد القبض عليه تم إطلاق سراحه ولكن يواصل مكتب المدعي العام هناك إجراء التحقيقات في هذه الواقعة

وأن فيدال وزملائه في الفريق كانوا في حفل عيد ميلاد خاص لكن الوضع بدأ في التطور بعد أن شوهدت الفتاة التي اتهمت فيدال وهي تظهر عليها علامات تشير أنها كانت تحت تأثير مادة مخدرة، مما دفع شقيقتها إلى إبلاغ الشرطة

وحضرت الشرطة بالفعل إلى المنزل وطلبوا من فيدال معرفة هوية الأشخاص في المنزل الأمر الذي جعله يدخل في مشاجرة مع رجال الشرطة وظهر هذا في عدة مقاطع مصورة

وحتى الآن لم يتم التأكد من تورط فيدال وزملائه في واقعة الاعتداء على الفتاة، وينتظر مكتب المدعي العام تقييم الشكوى قبل إصدار الحكم ضده

فيدال البالغ من العمر 37 عاما انضم لصفوف فريق كولو كولو الذي بدأ منه مسيرته الكروية في عام 2024 الجاري.

ومر فيدال بمسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية أبرزها مع يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلون ةالإسباني وإنتر ميلان وباير ليفركوزن.

ثم في البرازيل مع فلامنجو وأتليتيكو بارانينسي.