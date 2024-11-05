التجربة الأولى لـ ميكالي.. منتخب الشباب يواجه تنزانيا وديا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 19:07

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب الشباب

يواجه منتخب الشباب تحت قيادة روجيرو ميكالي مباراة ودية أمام تنزانيا غدا الأربعاء.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق التصفيات يوم 14 نوفمبر بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

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وتأتي مواجهة تنزانيا الودية ضمن الاستعدادات لتصفيات إفريقيا.

واختتم منتخب الشباب تدريباته في إطار معسكره المفتوح بملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت تدريبات اليوم الثلاثاء تواجد إسلام الشاطر مدير المنتخب في أول أيامه عقب توليه المسؤولية.

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وتضم تصفيات شمال إفريقيا كل من منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وبدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي.

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا وحلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء.

بجانب كل من خالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد إيهاب الإداريي، وخالد خفاجي أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسؤول المهمات.

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