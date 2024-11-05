كرة نسائية - استعدادا لتصفيات كأس العالم.. منتخب الشابات يواجه الأردن في وديتين

يخوض منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما مباراتين وديتين أمام الأدرن في القاهرة.

وتقام المباراتان يومي 6 و9 نوفمبر الجاري استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأتي المباريات الودية بين الفريقين ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري والأردني في عام 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية.

ويأتي ذلك بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر إبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.

وتستضيف بولندا منافسات كأس العالم 2026 للشابات تحت 20 عاما.

وتقام البطولة في أغسطس من عام 2026 على 8 ملاعب مختلفة وبمشاركة 24 منتخبا.

وتضم البطولة 4 منتخبات من قارة إفريقيا عن طريق التصفيات.

ولم يسبق لمنتخب مصر للشابات التأهل لكأس العالم تحت 20 عاما منذ انطلاقه في 2002.