خبر في الجول - محاولات مكثفة من المصري لتجهيز صبحي أمام الزمالك

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 19:01

كتب : عمرو نبيل

خالد صبحي - منتخب مصر

يبذل الجهازين الطبي والفني بالنادي المصري البورسعيد محاولات مكثفة لتجهيز خالد صبحي مدافع الفريق الدولي.

وتعرض خالد صبحي للإصابة في مباراة موريتانيا ومصر منتصف الشهر الماضي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري يبذل محاولات مكثفة لتجهيز خالد صبحي للمشاركة أمام الزمالك.

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ويؤدي اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة للتعافي من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة.

صبحي غاب عن الجولة الأولى من الدوري حينما فاز المصري على طلائع الجيش 2-0.

وسيغيب خالد صبحي عن مباراة المصري أمام الجونة ضمن الجولة الثانية، على أن يتم تجهيزه لمواجهة الزمالك يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وانضم خالد صبحي إلى صفوف المصري قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة ضمت أيضا أحمد محمد "القرموطي"، مقابل 17 مليون جنيه.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب موريتانيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتأهل المنتخب المصري رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز في 4 مباريات بالتصفيات.

وانضم خالد صبحي - 29 عاما - إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال موسم 2022 - 2023.

ولعب خالد صبحي لأندية أسوان والقناة والجونة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وكان ضمن فريق شباب الإسماعيلي.

وتم استدعاء خالد صبحي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل مشاركته الأولى أمام بوتسوانا، قبل خوض مواجهة موريتانيا.

الزمالك المصري خالد صبحي
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