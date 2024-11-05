قائمة الأرجنتين - عودة مارتينيز وغياب ديبالا ضد باراجواي وبيرو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

عاد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين إلى قائمة بلاده مجددا بعد الغياب عن التوقف الماضي.

وكان مارتينيز قد غاب عن التوقف الماضي بسبب إيقافه بعد الاعتداء على مصور مباراة فريقه ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وتشهد القائمة غياب باولو ديبالا لاعب فريق روما رغم تواجده في التوقف الماضي.

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ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخبي باراجواي وبيرو ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو على رأس القائمة.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – خيرونيمو رولي (أولمبيك مارسليا الفرنسي) – والتر بينيتيز (إيندهوفن الهولندي).

الدفاع: جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسباني) – ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) - نيوين بيريز (بورتو) – جيرمان بيزيلا (ريفر بليت الأرجنتيني) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي).

الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) - لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) – تياجو ألمادا (بوتافوجو البرازيلي) - إنزو بارينيتشيا (فالنسيا الإسباني) .

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس باز (كومو الإيطالي) – فاكوندو بونانوتي (ليستر الإنجليزي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) – خوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – فالنتين كاستيانوس (لاتسيو الإيطالي).

وينفرد منتخب الأرجنتين بصدارة ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عقب مرور عشر جولات برصيد 22 نقطة.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.

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