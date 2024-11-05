إنزاجي: أرسنال أحد أقوى فرق أوروبا.. وبطولة أوروبا أصبحت أصعب بالنظام الجديد

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي أن مباراة فريقه ضد أرسنال الإنجليزي لن تكون سهلة.

ويلعب إنتر ضد أرسنال في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "أرسنال أحد أقوى الفرق في أوروبا وسنحاول تقديم مباراة رائعة ضده".

وأضاف "لاوتارو تعافى من التورم الذي كان يعاني منه، وسنقيم اللاعبين لوضع أفضل تشكيل نلعب به مباراة أرسنال".

وواصل "بالنسبة لي كمدرب بطولة أبطال أوروبا أصبحت أكثر صعوبة، في السابق كنت تلعب ضد 3 فرق فقط حتى شهر فبراير، لكن الآن عليك التفكير والاستعداد لـ8 مباريات مختلفة وأن تفكر في الترتيب على أساس النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة".

وأكمل "ربما تكون المجموعة أكثر روعة لكن بالنسبة لنا الأمر أكثر صعوبة".

وأردف "نحتاج للفوز على أرسنال ونابولي، ونعلم أننا نلعب ضد فريقين قويين للغاية، لكن الآن تركيزنا ينصب على مباراة أرسنال فهم لديهم مدرب عظيم مثل أرتيتا وهوية واضحة للعالم وشراسة هجومية، ونافس مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين حتى آخر نقطة، فهو أحد أقوى الفرق في أوروبا".

وشدد "نحتاج للاحتفاظ بالكرة ضد أرسنال قدر الإمكان لكنهم يعرفون كيف يضغطون بقوة".

وأتم تصريحاته "كرة القدم الإنجليزية يحبها الجميع، فهي رائعة لكنني أشعر أنني بحالة جيدة جدا في إنتر أحد أفضل فرق أوروبا".

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع بالرصيد ذاته.