بلان يعلن استمرار غياب بنزيمة عن اتحاد جدة

كشف الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة موقف مواطنه كريم بنزيمة من التواجد في مباراة العروبة.

ويلعب اتحاد جدة ضد العروبة يوم الخميس ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وقال بلان في مؤتمر صحفي: "كريم بنزيمة لن يكون جاهز في مواجهة العروبة ولدينا البديل".

وغاب بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة ضد أهلي جدة في الدربي بسبب الإصابة.

ونجح صالح الشهري الذي عوض غياب بنزيمة أمام أهلي جدة في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويدخل اتحاد جدة مواجهة العروبة وعينه على مواصلة الانتصارات بعدما أصبح الفارق بينه وبين الهلال المتصدر نقطة وحيدة.

وأعلن اتحاد جدة في وقت سابق تعرض بنزيمة للإصابة في العضلة الخلفية اليسرى مع عدم تحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات.

بنزيمة سجل 8 أهداف خلال 8 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.