بلان يعلن استمرار غياب بنزيمة عن اتحاد جدة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

كشف الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة موقف مواطنه كريم بنزيمة من التواجد في مباراة العروبة.

ويلعب اتحاد جدة ضد العروبة يوم الخميس ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وقال بلان في مؤتمر صحفي: "كريم بنزيمة لن يكون جاهز في مواجهة العروبة ولدينا البديل".

أخبار متعلقة:
بنزيمة: مبابي لا يلعب في مركزه مع ريال مدريد.. وهذه نصيحتي ليستعيد مستواه لوران بلان: غياب بنزيمة فاجئ أهلي جدة "جدة كذا اتي وبحر".. بديل بنزيمة يقود الاتحاد لكسر عقدة الأهلي في الدوري السعودي بنزيمة وميندي يغيبان عن دربي جدة

وغاب بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة ضد أهلي جدة في الدربي بسبب الإصابة.

ونجح صالح الشهري الذي عوض غياب بنزيمة أمام أهلي جدة في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويدخل اتحاد جدة مواجهة العروبة وعينه على مواصلة الانتصارات بعدما أصبح الفارق بينه وبين الهلال المتصدر نقطة وحيدة.

وأعلن اتحاد جدة في وقت سابق تعرض بنزيمة للإصابة في العضلة الخلفية اليسرى مع عدم تحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات.

بنزيمة سجل 8 أهداف خلال 8 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

بنزيمة الدوري السعودي
نرشح لكم
حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة لجنة الانضباط السعودية تغرم الهلال وكانسيلو بسبب ما حدث أمام النصر نيمار: لقد حذرني الأطباء من الإصابة مدرب الهلال يوضح طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه بمشاركة نيمار وإصابته مرة أخرى.. هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على استقلال طهران دوري أبطال آسيا - أهلي جدة يسحق الشرطة العراقي.. والغرافة القطري يتعادل مع بيريسيبوليس تقرير: الهلال يطارد صلاح من أجل كأس العالم للأندية اتحاد جدة يهيمن على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر
أخر الأخبار
يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة نسائية - الكشف عن قائمة سيدات مسار استعدادا لدوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
لا تغلقوا سقف برنابيو مجددا.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية ويزيد أوجاعه الأوروبية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد عادل يكشف لـ في الجول: التسجيل الصوتي مزور وسأتقدم ببلاغ للنائب العام 3 ساعة | الدوري المصري
العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش" 4 ساعة | الدوري المصري
"أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 4 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل