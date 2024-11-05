إيقاف طارق مصطفى ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الأولى من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وشهدت عقوبات الجولة الأولى إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لمباراة واحدة.

وتعرض طارق مصطفى للطرد خلال مواجهة الزمالك بسبب الاعتراض على التحكيم.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية لمباريات الجولة الأولى من الدوري:

- إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه عقب طرده خلال مواجهة الزمالك وغرامة 15 ألف جنيه.

- إيقاف إسلام محارب لاعب طلائع الجيش مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد المباشر أمام المصري.

- إيقاف عبد الرحيم مصطفى العموري لاعب غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه.

وكان الزمالك قد خطف الفوز على حساب البنك الأهلي في الثواني الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك يغيب طارق مصطفى عن مواجهة البنك الأهلي أمام فاركو والمقرر لها في تمام الخامسة من مساء السبت.

بينما طلائع الجيش تعرض للخسارة أمام المصري بهدفين دون مقابل.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية يوم الخميس وتختتم مساء السبت.