بالينيا: بايرن سيلعب مباراة بنفيكا وكأنها النهائي

شدد جواو بالينيا لاعب وسط بايرن ميونيخ على أن فريقه يركز بكل قوة في مواجهة بنفيكا البرتغالي ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد بنفيكا في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال بالينيا في المؤتمر الصحفي: "سنتعامل مع المباراة وكأنها نهائي، نعلم أن بنفيكا يمر بفترة جيدة لكننا أيضا نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا 3 مرات مؤخرا ونريد الاستمرار في ذلك أمامهم".

وأضاف "بنفيكا لديهم لاعبون مميزون ومستواهم ارتفع في الفترة الماضية بعد تولي المدرب الجديد، لكننا نركز فقط على ما نريده في المباراة وهو تحقيق الفوز".

لاعب الوسط البرتغالي أكمل "اللعب ضد بنفيكا دائما ما يكون مميزا، وأنا أركز فقط على المباراة".

وأتم تصريحاته "لدي العديد من الأصدقاء في فريق بنفيكا، وعائلتي بها بعض المشجعين لهذا الفريق، لكني سأضع كل هذا جانبا وأركز فقط في المباراة".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الـ23 بجدول ترتيب الدور الأول لدوري الأبطال برصيد 3 نقاط فقط.

بينما يأتي بنفيكا في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

ويتأهل أول 16 فريق من الترتيب العام للدور المقبل في دوري الأبطال.