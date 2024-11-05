كومباني: كل ما يهمنا هو الفوز على بنفيكا

شدد فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ على أنه يفكر فقط في تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي، دون النظر حاليا للنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد بنفيكا في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي: "بنفيكا فريق قوي خاصة في منطقة جزاء الخصم ودائما ما يجد طريقة يصل بها إلى المرمى، ولكن نثق في قدرتنا على تحقيق الفوز".

وأضاف "يجب أن نركز على أنفسنا وعلى تقديم أفضل أداء ممكن ضد فريق صاحب تاريخ في أوروبا مثل بنفيكا".

وواصل "يمكننا دائما أن نجري بعض التعديلات الخططية بما يتناسب مع أسلوب لعب الخصم، ونثق في قدرتنا وطريقتنا لتحقيق الانتصار".

وأكمل "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أن نفوز، هذا هدفنا الوحيد ولا بديل عنه".

وأتم تصريحاته "لا أريد التفكير في نظام مرحلة الدوري من البطولة، وكل ما يهمني الآن هو الخروج بالفوز ضد بنفيكا".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الـ23 بجدول ترتيب الدور الأول لدوري الأبطال برصيد 3 نقاط فقط.

بينما يأتي بنفيكا في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

ويتأهل أول 16 فريق من الترتيب العام للدور المقبل في دوري الأبطال.