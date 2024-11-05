تريزيجيه وبنشرقي يقودان الريان للفوز الأول في دوري أبطال آسيا

حقق الريان القطري انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.

تريزيجيه النادي : الريان الريان باختاكور

وفاز الريان على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأول.

وسجل حازم شحاتة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 51.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، والمغربي أشرف بنشرقي المحترفان بصفوف الريان.

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الفوز رفع رصيد الريان إلى 3 نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز العاشر.

وبدأ الريان المباراة بشكل جيد وسدد تريزيجيه كرة قوية مرت بجوار المرمى.

ورد باختاكور بضربة رأسية صاروخية منعها القائم من دخول الشباك في الدقيقة 16.

وأرسل حازم شحاتة عرضية مخادعة خدعت حارس باختاكور وسكنت الشباك في الدقيقة 51.

وأهدر تريزيجيه فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد محاولة علت المرمى في الدقيقة 55.

وتبادل تريزيجيه الكرة مع بنشرقي في هجمة مرتدة في الدقيقة 83 أبعدها دفاع باختاكور.

وشارك تريزيجيه في10 مباريات بقميص الريان حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما.