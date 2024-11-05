دوري المحترفين - المنصورة ينقل مبارياته لملعب اتحاد نبروه

قرر نادي المنصورة نقل مبارياته على ملعب نادي اتحاد نبروه بدلا من ملعب شربين.

ويأتي ذلك في ظل مشاركة المنصورة بدوري المحترفين هذا الموسم.

ولم يحصد المنصورة سوى نقطة واحدة فقط في أول خمس جولات من المسابقة.

ويبدأ المنصورة في استضافة الفرق على ملعب اتحاد نبروه بداية من الجولة المقبلة عندما يواجه الداخلية.

ويعاني المنصورة بسبب خضوع استاد المنصورة لإصلاحات عقب نهاية الموسم الماضي نظرا لسوء أرضية الملعب.

ويستضيف المنصورة فريق الداخلية يوم الأحد المقبل في الثانية والنصف عصرا.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات.

ويتصدر وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة عقب مرور خمس جولات.