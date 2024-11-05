تقرير: يحيى عطية الله يقترب من العودة لمنتخب المغرب

يقترب يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق الأهلي من الانضمام إلى قائمة منتخب المغرب في معسكر نوفمبر.

ويلعب منتخب المغرب أمام الجابون يوم 15 نوفمبر الجاري ثم ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن دخول يحيى عطية الله دائرة المرشحين للانضمام إلى قائمة وليد الركراكي.

وأشار التقرير إلى أن إصابة يوسف بلعمري لاعب الرجاء على مستوى فقرات الظهر أعاد التفكير في ضم يحيى عطية الله.

ويأتي ذلك أيضا بعد إصابة نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد.

كما كشف التقرير المغربي عن ارتفاع حظوظ غانم سايس مدافع السد القطري للانضمام إلى قائمة المنتخب المغربي أيضا.

وانضم يحيى عطية الله إلى الأهلي على سبيل الإعارة قبل انطلاق الموسم الجاري.

ولعب عطية الله مع الأهلي هذا الموسم 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في صناعة 3 أهداف.

ويستضيف منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا في ديسمبر 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تتذيل ليسوتو الترتيب برصيد نقطة واحدة.