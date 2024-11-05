مودريتش وكوناتي وماك أليستر يواجهون خطر الغياب عن صدام ليفربول وريال مدريد

يواجه لوكا مودريتش قائد ريال مدريد وإبراهيما كوناتي وأليكسيس ماك أليستر ثنائي ليفربول خطر الغياب عن صدام الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول أواخر هذا الشهر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

ويدخل مودريتش مباراة فريقه ضد ميلان يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة وهو على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف عن المواجهة التالية، ضد ليفربول.

فقد نال النجم الكرواتي بطاقة صفراء في مباراة شتوتجارت بالجولة الأولى، وكرر الأمر أمام ليل في الجولة التالية.

كما يدخل كوناتي وماك أليستر مباراة ليفركوزن ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء وهما يواجهان الخطر نفسه.

فقد حصل كوناتي على بطاقة صفراء في مباراة ميلان، وكررها أمام بولونيا، في أول جولتين من مرحلة الدوري.

بينما نال ماك أليستر بطاقة صفراء أمام ميلان ومثله ضد لايبزيج في الجولة الثالثة.

ويشهد يوم 27 نوفمبر الجاري المواجهة المرتقبة بين ليفربول وضيفه ريال مدريد بملعب أنفيلد.