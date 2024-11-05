قائمة برشلونة - استمرار غياب جارسيا وأراوخو في مواجهة رد ستار

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه رد ستار الصربي.

ويلتقي برشلونة مع رد ستار غدا الأربعاء على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة استمرار غياب إريك جارسيا ورونالد أراوخو مارك أندري تير شتيجن بينما لا يعاني الفريق من أي غيابات أخرى.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال – داني أولمو.

ويحتل برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل رد ستار المركز 33 بدون رصيد من النقاط.