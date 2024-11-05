انتهت في دوري أبطال آسيا - باختاكور (0)-(1) الريان.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باختاكور ضد الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي للريان.

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ق83 تبادل تريزيجيه الكرة مع بنشرقي في هجمة مرتدة في الدقيقة أبعدها دفاع باختاكور.

ق55 تريزيجيه يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسددية صاروخية مرت بجوار المرمى

ق51 حازم شحاتة يسجل الهدف الأول لنادي الريان بعد عرضية خدعت حارس المرمى وسكنت الشباك

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق16. القائم يمنع الأول لباختاكور برأسية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الريان باختاكور محمود حسن "تريزيجيه" دوري أبطال آسيا للنخبة
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