للشهر الثاني على التوالي.. مرموش يفوز بجائزة أفضل لاعبي فرانكفورت خلال أكتوبر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت فوز لاعبه عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب بالفريق لشهر أكتوبر.

وبذلك حافظ مرموش على الجائزة التي حصدها كأفضل لاعبي فرانكفورت خلال سبتمبر الماضي.

وتوج مرموش بالجائزة بعد أداء رائع قدمه خلال الشهر.

أخبار متعلقة:
سبورت: محمد صلاح أحد خيارات برشلونة في الموسم المقبل مرموش أفضل لاعب بالجولة التاسعة من الدوري الألماني بيلد: "يمكنه اللعب بجوار كين قريبا".. بايرن ميونيخ يستهدف ضم مرموش في الصيف مرموش: شعرت بأن كرتي ستسكن الشباك.. وإذا واصلنا العمل بقوة ربما سنحقق الكثير

وخلال شهر أكتوبر سجل مرموش 3 أهداف وصنع هدفا وسدد 20 تسديدة وركض 86 انطلاقة.

يذكر أن الدولي المصري حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني ككل، خلال شهر سبتمبر.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف في 9 جولات، بفارق هدف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع لاعب فولفسبورج السابق 6 أهداف.

مؤخرا، اختير عمر ضمن فريق الأفضل بالجولة التاسعة للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 ليقود فريقه لفوز عريض على بوخوم بنتيجة 7-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة التاسعة من الدوري.

وتواجد عمر في الفريق الأفضل مع زميله محمود داوود.

No description available.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 9 جولات، أكثر من أي لاعب آخر، مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة من قبل.

الفوز على بوخوم رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 17 في المركز الثالث.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

عمر مرموش فرانكفورت
نرشح لكم
تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة باختاكور تقرير: الهلال يطارد صلاح من أجل كأس العالم للأندية مرموش أفضل لاعب بالجولة التاسعة من الدوري الألماني بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت تشكيل نانت – مصطفى يقود الهجوم ضد مارسيليا قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لايبزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن النني يحصل على رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي
أخر الأخبار
قائمة برشلونة - استمرار غياب جارسيا وأراوخو في مواجهة رد ستار 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس بيراميدز - الترجي يعلن اسم مدربه الجديد 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
من SD إلى 4K.. كيف تطور البث الفضائي للكرة المصرية بعد 12 عاما على أول مباراة HD 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال آسيا - باختاكور (0)-(0) الريان.. القائم يمنع الأول 38 دقيقة | آسيا
للشهر الثاني على التوالي.. مرموش يفوز بجائزة أفضل لاعبي فرانكفورت خلال أكتوبر 40 دقيقة | المحترفون
سبورت: محمد صلاح أحد خيارات برشلونة في الموسم المقبل 52 دقيقة | ميركاتو
لجنة الانضباط السعودية تغرم الهلال وكانسيلو بسبب ما حدث أمام النصر 57 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة باختاكور ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر 3 تصريحات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 4 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي