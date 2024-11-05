لجنة الانضباط السعودية تغرم الهلال وكانسيلو بسبب ما حدث أمام النصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق الهلال ومدافعه البرتغالي جواو كانسيلو بعقوبتين ماليتين منفصلتين.

وعوقب الهلال بمبلغ 17500 ريال بسبب تأخر الفريق في الدخول إلى أرض الملعب خلال مواجهة الدربي ضد النصر ضمن الجولة التاسعة للدوري السعودي، ما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط الثاني.

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بينما عوقب كانسيلو بمبلغ 10000 ريال لركله لوحة الإعلانات في المباراة نفسها، بعد تسجيل هدف التعادل لفريقه.

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واعتبرت اللجنة القرارين نافذين ولا يقبلان الاستئناف.

بهدف سريع ورأسية رد متأخر و3 أهداف غير محتسبة، تعادل الهلال مع مضيفه النصر 1-1 في دربي الرياض الذي أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

النتيجة حافظت على سجل الفريقين الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري السعودي، بينما فقد الهلال النقاط للمرة الأولى.

رغم ذلك حطم الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات المحلية بـ 56 مباراة متتالية، متغلبا على رقم أهلي جدة مع كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق (55).

الهلال جواو كانسيلو
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