خبر في الجول – المصري قد يظهر بقميصه الجديد ضد الجونة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:11

كتب : عمرو نبيل

فخر الدين بن يوسف - المصري ضد طلائع الجيش

يقترب المصري من الظهور بالقميص الجديد للنادي المصري من الظهور.

وكان المصري قد أعلن تعاقده مع شركة بوما لتوريد قميص الفريق للموسم الجديد.

وظهر المصري بقميص الموسم الماضي بشكل مؤقت خلال الجولة الأولى من الدوري المصري لحين استلام قميصه الجديد.

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وعلم FilGoal.com أن المصري يتمم حاليا إجراءات استلام القميص الجديد وقد يظهر لأول مرة خلال مواجهة الجونة أو ضد الزمالك بأقصى تقدير.

ويستعد المصري لمواجهة الجونة يوم السبت المقبل على ملعب السويس الجديد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وفاز المصري في الجولة الأولى على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل على استاد السويس الجديد.

ويشارك المصري خلال الموسم الحالي في الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري الدوري المصري
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